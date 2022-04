Le Bundestag donne son feu vert à la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine

BERLIN (Reuters) - Le Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, a adopté jeudi une motion approuvant la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine pour aider ce pays à résister à l'invasion russe.

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a annoncé mardi lors d'une réunion avec ses homologues occidentaux sur la base militaire américaine de Ramstein que Berlin allait fournir à Kyiv des chars de type "Guépard" équipés pour la lutte antiaérienne.

"Parallèlement à l'isolation économique et au découplage de la Russie des marchés (financiers) internationaux, le moyen le plus important et le plus efficace pour arrêter l'invasion russe est d'intensifier et d'accélérer la livraison d'armes efficaces et de systèmes complexes, y compris des armes lourdes", dit le texte adopté par le Bundestag.

La motion parlementaire soutenue par les trois partis qui forment la coalition gouvernementale à Berlin a recueilli 586 voix en sa faveur, 100 contre et 7 abstentions, a déclaré le vice-président du Bundestag, Wolfgang Kubicki.

(Reportage de Paul Carrel et Alexander Ratz, version française Tangi Salaün)