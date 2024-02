Le budget militaire français atteindra 2% du PIB en 2024

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France remplira cette année l'objectif de 2% du produit intérieur brut (PIB) fixé par l'Otan pour les dépenses militaires de ses pays membres, a assuré jeudi le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, avant une réunion à Bruxelles. La Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, promulguée en août dernier, prévoyait que cet objectif soit rempli d'ici 2025, avec 413 milliards d'euros de dépenses sur les sept prochaines années, mais la faible progression du PIB pourrait expliquer qu'il soit atteint avec un peu d'avance. (John Irish, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)