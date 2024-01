Le Brexit coûte au Royaume-Uni plus de 160 milliards d'euros par an, selon Khan

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne (UE) a coûté 140 milliards de livres (162,75 milliards d'euros) par an, soit 6% de l'économie britannique, a déclaré jeudi le maire de Londres Sadiq Khan, qui estime que le déficit devrait atteindre 10% d'ici 2035. "Il est désormais évident que le Brexit ne fonctionne pas. La ligne dure du Brexit à laquelle nous avons abouti entraîne notre économie vers le bas et fait grimper le coût de la vie", a déclaré Sadiq Khan se basant sur une étude de Cambridge Econometrics. En novembre, l'Institut national britannique de recherches économiques et sociales (NIESR) a évalué l'impact du Brexit sur le produit intérieur brut (PIB) dans une fourchette de 2 à 3% et de 5 à 6% d'ici 2035. Jonathan Haskel, un responsable politique de la Banque d'Angleterre, a estimé l'année dernière, à titre privé, que le Brexit avait suffisamment nui aux investissements des entreprises pour faire baisser le PIB de 1,3% à fin 2022, soit l'équivalent de 1.000 livres par foyer et par an. Selon le rapport de Cambridge Econometrics, le Brexit devrait entraîner une baisse de la croissance économique annuelle en Grande-Bretagne de 0,4 point de pourcentage d'ici 2035, ainsi qu'une perte de 3 millions d'emplois et une réduction des investissements d'un tiers à la même échéance. L'évaluation des implications du Brexit a été compliquée par la pandémie de COVID-19 survenue seulement quelques mois après que la Grande-Bretagne a officiellement quitté l'UE en janvier 2020. (Reportage David Milliken ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)