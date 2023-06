Le Brésil refuse la dernière proposition de l'UE sur un accord avec le Mercosur

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré vendredi qu'un accord commercial entre l'Union européenne et le bloc sud-américain Mercosur ne pourrait pas être adopté sur la base de la dernière proposition faite par Bruxelles, y voyant une "menace" pour le Brésil. Le dirigeant brésilien faisait référence à l'addendum ajouté à l'accord par l'Union européenne qui y attache des engagements en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique et introduit des pénalités pour les nations qui ne respectent pas les objectifs climatiques décrits dans l'Accord de Paris de 2015. "Je suis disponible pour parvenir à un accord (sur le Mercosur), mais avec cette lettre supplémentaire de l'UE, ce n'est pas possible", a déclaré Lula lors d'un événement à Paris, où se déroule le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. "Cette lettre constitue une menace pour un partenaire stratégique (le Brésil)", a-t-il ajouté. Lula a également déclaré que les Nations unies devaient retrouver leur force politique et a critiqué la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui, selon lui, ne répondent pas aux attentes des citoyens. "Les Nations unies doivent redevenir représentatives, avoir une force politique", a-t-il déclaré, "nous ne pouvons pas laisser les institutions fonctionner de la mauvaise manière". (Reportage Sergio Goncalves et Patricia Rua; Rédaction de David Latona; version française Victor Goury-Laffont)