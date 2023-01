Le Brésil commence ses adieux à Pelé, le 'roi du football'

par Lais Morais et Eduardo Simões

SANTOS, Brésil (Reuters) - La ville côtière de Santos, au Brésil, dont le nom est devenu synonyme d'excellence en matière de football à la suite de la carrière de Pelé au sein du club local, a commencé lundi à faire ses adieux à son héros dans le cadre d'une veillée publique de 24 heures.

Pelé, considéré comme le "roi du football", est décédé jeudi à l'âge de 82 ans après avoir lutté contre un cancer du côlon.

Une longue file d'attente s'était formée au Vila Belmiro, le stade du Santos Football Club, pour prendre part au mémorial débuté à 10h00 (13h00 GMT). Le cercueil ouvert de Pelé a été placé au centre de la pelouse.

"Pelé laisse des millions de fans de Santos à travers le pays. Il était le créateur du football brésilien", a déclaré l'un de ses supporteurs, Antonio Paz, patientant pour entrer à l'intérieur du stade.

Le président de la Fifa, l'organisation qui chapeaute le football mondial, Gianni Infantino, a été l'un des premiers à se rendre à cette veillée. Il a indiqué qu'il allait demander à tous les pays membres - soit 211 - de nommer un stade en hommage à Pelé, seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde.

"Pelé est éternel", a dit Gianni Infantino devant des journalistes. "La Fifa va évidemment rendre hommage au 'roi' tel qu'il le mérite (...) Les futures générations doivent savoir qui était Pelé et se souvenir de lui".

Né le 23 octobre 1940 à Tres Corações, au nord-est de Sao Paulo, Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, a déménagé en 1956 à Santos, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie.

C'est avec des feux d'artifice qu'a été accueillie sa dépouille, arrivée à Santos lundi aux premières heures de la journée depuis l'hôpital de Sao Paulo où Pelé s'est éteint.

Mardi, son cercueil traversera les rues de Santos en procession, avant d'arriver au cimetière de la nécropole commémorative œcuménique, où il sera enterré lors d'une cérémonie privée.

Le service de presse du Santos Football Club a déclaré que quelque 5.000 journalistes du monde entier ont été accrédités pour couvrir la veillée funèbre.

Plusieurs représentants de premier plan sont attendus à la cérémonie, dont Luiz Inacio Lula da Silva, officiellement revenu dimanche à la présidence du Brésil pour un troisième mandat.

La police militaire de l'État de Sao Paulo a déclaré dans un communiqué qu'elle avait préparé une opération spéciale appelée "Opération Roi Pelé" pour assurer l'ordre public.

"Je serai là toute la journée, pendant 24 heures, jusqu'à 10h00 du matin (mardi)", a déclaré un fan, Roberto Santos, ajoutant que "Pelé le mérite".

(Reportage Lais Morais et Eduardo Simões, avec la contribution de Diego Vara et Gabriel Araujo; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer et Jean Terzian)