Le bombardement de Kostiantynivka peut-être imputable à l'Ukraine, selon le New York Times

Le bombardement de Kostiantynivka peut-être imputable à l'Ukraine, selon le New York Times













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le bombardement meurtrier qui a tué 17 personnes le 6 septembre dernier à Kostiantynivka est sans doute imputable à une erreur de l'armée ukrainienne, écrit le New York Times qui s'appuie sur des éléments recueillis sur place et sur des images satellite. Le bombardement avait touché un marché bondé de cette ville située dans l'est ukrainien, provoquant la colère du président Volodimir Zelensky qui avait dénoncé une attaque de la Russie contre une ville "paisible". Selon le quotidien new-yorkais, toutefois, ce bombardement serait le fruit d'une "erreur tragique" commise par l'armée ukrainienne. "Les éléments réunis et analysés par le New York Times, des fragments de missile notamment, des images satellite, des témoignages et des messages diffusés sur des réseaux sociaux accréditent fortement la thèse selon laquelle le bombardement résulte du tir défaillant d'un missile aérien ukrainien tiré par un système de défense Bouk", écrit le journal. Reuters n'était pas en mesure de vérifier la teneur de ces informations et aucun commentaire n'a pu être obtenu ni auprès de l'Ukraine ni auprès de la Russie. (Lidia Kelly à Melbourne, version française Nicolas Delame)