Le blogueur militaire russe Vladlen Tatarsky tué par une bombe à Saint-Pétersbourg

par Mark Trevelyan et Felix Light (Reuters) - Le blogueur militaire russe Vladlen Tatarsky a été tué dimanche par l'explosion d'une bombe dans un café de Saint-Pétersbourg, ont rapporté les autorités, dans ce qui s'apparente au deuxième assassinat en Russie d'une figure étroitement associée à la guerre en Ukraine.

Le Comité fédéral d'enquête a déclaré que 19 personnes avaient également été blessées par la déflagration. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête pour meurtre. Vladlen Tatarsky, dont le véritable nom était Maxime Fomine, comptait plus de 560.000 abonnés sur la plate-forme de messagerie Telegram. Il était l'un des blogueurs militaires russes les plus en vue, soutenant farouchement la guerre menée par Moscou en Ukraine tout en livrant un regard critique sur les décisions de l'état-major. Il figurait parmi plusieurs centaines d'invités qui avaient assisté en septembre dernier à une cérémonie au Kremlin pour marquer l'annexion par Moscou de quatre régions ukrainiennes, une initiative condamnée et jugée illégale par une très grande majorité des pays membres des Nations unies. "Nous vaincrons tout le monde, nous tuerons tout le monde, nous volerons tout ce dont nous avons besoin. Tout sera comme nous le désirons", avait-il alors lancé dans une vidéo tournée à cette occasion. Selon l'agence Tass, citant une source anonyme, un engin explosif improvisé dissimulé dans une statuette offerte à Tatarsky alors qu'il s'adressait à un groupe de personnes dans le café a provoqué la mort du blogueur. Mash, une chaîne Telegram liée aux agences de sécurité russes, a posté une vidéo dans laquelle on peut voir Tatarsky, micro à la main, recevoir une statuette représentant un soldat casqué. Selon Mash, l'explosion a eu lieu quelques minutes plus tard. La mort de Vladlen Tatarsky survient un peu plus de sept mois après celle de Daria Douguina, fille de l'ultranationaliste russe Alexandre Douguine, dans un attentat à la voiture piégée, attribué par le Service fédéral de sécurité (FSB) russe aux services secrets ukrainiens. Kyiv a nié toute implication. (version française Jean-Stéphane Brosse)