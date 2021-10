Le bitcoin remonte à 60,000 dollars, décision clé en vue sur un fonds indiciel à Wall Street

par Tom Wilson et Alun John

LONDRES/HONG KONG (Reuters) - Le prix du bitcoin a atteint 60.000 dollars vendredi pour la première fois depuis six mois, une hausse favorisée par la confiance du marché dans le lancement prochain d'un fonds indiciel (ETF) susceptible d'attirer de nouveaux investisseurs.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine doit rendre prochainement sa décision sur la demande d'homologation du premier ETF américain sur le bitcoin et Bloomberg a rapporté jeudi que cet avis serait favorable, ce qui permettrait une première cotation de l'ETF dès la semaine prochaine.

Le prix du bitcoin est monté à 60.000 dollars en début de journée, son plus haut niveau depuis le 17 avril, avant de revenir à 58.932,51 vers 09h10 GMT, soit une hausse de 2,72% par rapport à la clôture de la veille.

La plus connue des cryptomonnaies a rebondi de plus de 50% depuis le 20 septembre et évolue désormais moins de 10% en dessous de son plus haut historique de 64.895 dollars, inscrit le 14 avril.

"On a largement anticipé des progrès importants autour d'un ETF sur le bitcoin aux Etats-Unis au quatrième trimestre", a commenté Ben Caselin, responsable de la recherche et de la stratégie de la plate-forme d'échanges de cryptoactifs AAX.

Il a mentionné un message publié sur Twitter par le service d'éducation de la SEC expliquant qu'"avant d'investir dans un fonds qui détient des contrats à terme sur le bitcoin, il faut s'assurer d'évaluer soigneusement les risques et les avantages".

Plusieurs gestionnaires de fonds, parmi lesquels VanEck Bitcoin Trust, ProShares, Invesco, Valkyrie et Galaxy Digital Funds ont déposé une demande d'autorisation d'ETF sur le bitcoin aux Etats-Unis. Des ETF "crypto" ont déjà été lancés ces derniers mois au Canada et en Europe.

Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, les projets de ProShares et Invesco respectent des règles dont le président de la SEC, Gary Gensler a estimé par le passé qu'elles assurent "une protection importante des investisseurs".

La SEC n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Reportage Mrinmay Dey et Shubham Kalia à Bangalore, Alun John à Hong Kong et Tom Wilson à Londres, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)