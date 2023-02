Le bitcoin pointe au plus haut depuis six mois

LONDRES (Reuters) - Le bitcoin a atteint jeudi son plus haut niveau en six mois, porté, comme d'autres actifs jugés risqués, par l'amélioration des perspectives économiques et par l'apaisement des craintes sur la régulation du secteur. La plus importante cryptomonnaie au monde a atteint 24.895 dollars, au plus haut depuis août. Depuis le début de l'année, le bitcoin a gagné de près de 50% après avoir chuté de 64,2% en 2022, frappée par la chute de la plate-forme d'échanges FTX, la vente massive d'actifs avec la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales. Le CAC 40 parisien et le FTSE 100 londonien ont inscrit des record ce jeudi, de récentes statistiques économiques ayant fait naître l'espoir que l'économie mondiale pourrait connaître un atterrissage moins rude qu'attendu il y a quelques mois, même si les taux d'intérêt risquent de rester plus élevés plus longtemps. "Le bitcoin a dépassé les 24.000 dollars pour la première fois en deux semaines après avoir bondi de plus de 8% au cours des dernières 24 heures. L'actif avait chuté sous les 21.600 ces derniers jours dans un contexte d'anxiété croissante concernant la réglementation des cryptomonnaies et les futures mesures de la Fed pour maîtriser l'inflation, mais ces préoccupations ont semblé s'estomper rapidement", estime la plate-forme d'investissement Q9 Capital dans une note. Craig Erlam, analyste senior chez Oanda, a déclaré qu'il y a clairement le sentiment que le pire est passé pour l'industrie des cryptoactifs, bien que les mesures de durcissements réglementaires continuent de susciter un "certain malaise". "Le prochain grand test se situe autour de 24.500 à 25.500 dollars, une rupture de ce seuil pourrait convaincre les derniers sceptiques que l'avenir est radieux", a-t-il ajouté. (Alun John, version française Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)