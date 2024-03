Le bitcoin dépasse les 65.000 dollars et s'approche de son niveau record historique

par Amanda Cooper et Tom Westbrook LONDRES/SINGAPOUR, 4 mars (Reuters) - Le bitcoin a atteint lundi son plus haut niveau en deux ans, dépassant la barre des 65.000 dollars pour s'approcher de son record, soutenu par l'afflux de capitaux dans de nouveaux ETF adossés à la plus célèbre des cryptomonnaies. Le bitcoin a atteint un plus haut de 65.537 dollars en début de séance en Europe, après avoir déjà atteint un sommet en deux ans dans les échanges asiatiques, et ressortait en hausse de 3,78%, à 64.969 dollars vers 11h30 GMT. Le bitcoin a atteint un record historique de 68.999,99 dollars en novembre 2021. A lire aussi... La plus populaire des cryptomonnaie en termes de valeur de marché a gagné 50% cette année et la plus grande partie de la hausse est survenue au cours des dernières semaines, grâce au bond des entrées dans les fonds bitcoin cotés en bourse aux États-Unis. Des fonds négociés en Bourse (ETF) et basés sur le bitcoin ont été validés en janvier par la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain, ravivant l'enthousiasme autour de la cryptomonnaie. Les flux nets vers les 10 plus grands fonds américains de bitcoins au comptant ont atteint 2,17 milliards de dollars au cours de la semaine au 1er mars, dont plus de la moitié est allée au iShares Bitcoin Trust de BlackRock, selon les données de LSEG. L'éther,, rival plus petit du bitcoin, a bénéficié de la spéculation selon laquelle il pourrait lui aussi bientôt faire l'objet d'ETF et a progressé de 50% depuis le début de l'année. Il s'échangeait lundi à son plus haut niveau depuis deux ans, en hausse de 1,93% à 3.495,83 dollars. Ce bond s'accompagne de plus hauts atteints sur les indices boursiers ainsi que d'une baisse des indicateurs de volatilité sur les actions et les devises. "Dans un monde où le Nasdaq atteint des records, les crypto-monnaies vont tirer leur épingle du jeu car le bitcoin reste un indicateur technologique à forte volatilité et un thermomètre de la liquidité", estime Brent Donnelly, président de la société d'analyse Spectra Markets. "Nous sommes revenus à un marché de type 2021, où tout monte et où tout le monde s'amuse". (Version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)