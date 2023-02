Le bilan du séisme en Turquie s'élève à 912 morts, dit Erdogan

ANKARA (Reuters) - Le bilan du violent tremblement de terre qui a secoué la Turquie dans la nuit de dimanche à lundi s'élève désormais à 912 morts et près de 6.000 blessés, a déclaré Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a dit ne pas savoir jusqu'à quel point le bilan humain allait encore s'alourdir après ce qu'il a qualifié de "pire catastrophe depuis 1939" pour son pays. Recep Tayyip Erdogan a ajouté que 45 pays avaient proposé leur aide pour les opérations de secours. Le séisme a aussi été meurtrier en Syrie, où les autorités ont comptabilisé plus de 320 morts et 1.000 blessés, selon le dernier bilan disponible. (Bureau d'Ankara, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)