Le bilan du raid sur Hroza s'établit à 59 morts selon Kyiv

KYIV (Reuters) - Le bilan du bombardement russe jeudi dernier sur le village de Hroza dans le nord-est de l'Ukraine s'établit à 59 morts, la police ayant fini d'identifier les victimes, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de l'Intérieur Ihor Klymenko. Selon l'Ukraine, un missile russe s'est abattu sur un café dans ce village de la province de Kharkiv alors que de nombreuses personnes étaient rassemblées pour les obsèques d'un soldat tué au front. La Russie dément systématiquement prendre des civils pour cibles dans le cadre de ce qu'elle présente comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine, une ligne réaffirmée par le Kremlin après la frappe sur Hroza. "Les Russes ont tué 59 personnes par une frappe directe d'un missile Iskander sur le village de Hroza", a déclaré Ihor Klymenko sur la plate-forme Telegram. "Toutes les victimes sont des habitants. Ils étaient retraités, médecins, agriculteurs, enseignants, entrepreneurs. C'étaient tous des civils", a-t-il ajouté. Ce bilan est l'un des plus lourds d'une attaque contre la population civile ukrainienne depuis le début de l'invasion russe il y a près de vingt mois. Les services de renseignement militaires ukrainiens ont accusé deux villageois d'avoir fui en Russie après avoir aidé les forces russes à localiser leur cible. (Olena Harmash, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)