Le bilan du naufrage de migrants dans la Manche est ramené à 27 morts

PARIS (Reuters) - Au moins 27 migrants sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais mercredi alors qu'ils voulaient rejoindre la Grande-Bretagne, a indiqué mercredi l'Elysée.

Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi soir avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et les deux dirigeants sont convenus de l'urgence de renforcer la lutte contre les traversées illégales dans la Manche et de la nécessité de faire tout ce qui est possible pour arrêter les groupes illégaux qui mettent la vie de personnes en danger.

Le président français a aussi fait savoir à Boris Johnson qu'il attendait des Britanniques qu'ils coopèrent et qu'ils s'abstiennent d'instrumentaliser le naufrage à des fins politiques, a indiqué l'Elysée.

Le président français a également souligné la responsabilité partagée de la France et du Royaume-Uni dans l'incident.

"Le Président de la République a insisté sur la nécessité d'agir dans la dignité, dans le respect et dans un esprit de coopération efficace s'agissant de vies humaines", a ajouté l'Elysée.

Les ministres de l'Intérieur français et britannique s'entretiendront jeudi à ce sujet, précisait le communiqué.

Le gouvernement français a qualifié le naufrage de "tragédie" et a annoncé l'arrestation de quatre personnes pour leur implication présumée.

