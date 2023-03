Le bilan du cyclone Freddy s'élève à 190 morts au Malawi

Le bilan du cyclone Freddy s'élève à 190 morts au Malawi













Crédit photo © Reuters

BLANTYRE, Malawi (Reuters) - Le bilan du passage du cyclone tropical Freddy au Malawi est passé de 99 à 190 morts, a annoncé mardi l'agence de gestion des catastrophes du pays.

Freddy, l'un des cyclones les plus violents jamais enregistrés dans l'hémisphère sud, a tué des dizaines de personnes, semant la destruction au Malawi et au Mozambique après avoir touché terre pour la deuxième fois au cours du week-end. Alors que des pluies torrentielles continuaient de s'abattre sur le Malawi mardi, 584 personnes ont été blessées et 37 sont toujours portées disparues, a déclaré le département des affaires de gestion des catastrophes du pays dans un communiqué. (Reportage Frank Phiri à Blantyre ; rédigé par Bhargav Acharya ; version française Augustin Turpin)