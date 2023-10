Le bilan du bombardement à Hroza s'alourdit à 52 morts, l'Onu enquête

par Max Hunder HROZA, Ukraine (Reuters) - Le bilan du bombardement russe sur le village de Hroza, dans la région de Kharkiv, s'est alourdit à 52 morts alors que les secouristes parcouraient vendredi les décombres à la recherche de corps, après l'une des attaques les plus meurtrières contre des civils depuis l'invasion de Moscou. L'attaque, survenue jeudi, a visé un café et une épicerie où de nombreux civils étaient présents. "Cinquante-deux personnes sont mortes à la suite de cette attaque au missile. Une personne est décédée dans un établissement médical", a déclaré à la télévision ukrainienne Oleh Synehoubov, gouverneur de la région de Kharkiv. "Les gens sont toujours là (dans les hôpitaux). Les blessures sont assez graves." Les secouristes travaillaient toujours sur les lieux à la recherche de dépouilles, a-t-il ajouté. Une période de deuil de trois jours a été décrétée dans la région de Kharkiv après l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'invasion russe il y a plus de 19 mois. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a déployé une équipe de terrain vendredi pour enquêter sur l'attaque, a déclaré une porte-parole de l'organisation basée à Genève. L'équipe parlera aux survivants et rassemblera des informations, a précisé Elizabeth Throssell. "Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, qui a constaté par lui-même l'horrible impact de telles frappes, est profondément choqué et condamne ces meurtres". Le missile a probablement été tiré par la Russie, mais il est trop tôt pour en être sûr, a ajouté le HCDH. "A ce stade, il est évidemment très difficile d'établir avec une certitude absolue ce qui s'est passé (...) mais tout porte à croire qu'il s'agissait d'un missile russe." Moscou nie cibler délibérément des civils, mais beaucoup d'attaques ont touché des zones résidentielles ainsi que des installations énergétiques, portuaires et céréalières, entre autres. La Russie a également lancé vendredi de nouvelles frappes aériennes sur l'Ukraine, touchant la ville de Kharkiv au nord-est et endommageant les infrastructures céréalières et portuaires de la région d'Odessa au sud, ont indiqué des responsables ukrainiens. (Avec la contribution d'Olena Harmash ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)