Le bilan des séismes en Turquie s'alourdit à 2.921 morts

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le bilan des séismes survenus lundi matin dans le sud de la Turquie s'est alourdi à 2.921 morts et plus de 15.800 blessés dans le pays, a rapporté mardi l'agence de presse officielle Anatolie, citant l'agence nationale de gestion des catastrophes. Deux séismes d'une rare violence ont frappé à quelques heures d'intervalle le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, où près de 1.300 morts avaient été signalés lundi. Le bilan n'a cessé de s'alourdir au fil des heures à mesure que les équipes de secours parcouraient les décombres de dizaines d'immeubles s'étant effondrés. (Rédigé par Jean Terzian)