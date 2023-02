Le bilan des séismes en Turquie et Syrie dépasse 50.000 morts

(Reuters) - Le bilan du séisme survenu le 6 février près de la frontière entre la Turquie et la Syrie, suivi de plusieurs fortes répliques, dépasse désormais 50.000 morts après l'annonce vendredi par la Turquie du décès de plus de 44.000 personnes sur son territoire. L'AFAD, autorité turque chargée de la gestion des catastrophes naturelles, a annoncé vendredi un bilan actualisé de 44.218 morts en Turquie. Le dernier bilan avancé par les autorités en Syrie est de 5.914 morts dans le pays. (Reportage Ali Kucukgocmen, rédigé par Huseyin Hayatsever, version française Bertrand Boucey)