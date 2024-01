Le bilan des séismes au Japon atteint 110 morts

Crédit photo © Reuters

par Kiyoshi Takenaka WAJIMA, Japon (Reuters) - Le bilan des séismes qui ont secoué le Japon en début de semaine s'établissait samedi à 110 morts et plus de 200 disparus, selon le site internet de la préfecture d'Ishikawa. Il s'agit des tremblements de terre les plus meurtriers depuis près de huit ans dans l'archipel. "Je suis bien conscient de l'ampleur des dommages causés", a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida dans un message adressé au moment où la barre de la centaine de morts a été franchie. Les tremblements de terre, qui ont atteint une magnitude de 7,6, ont détruit des infrastructures et privé 22.000 foyers d'électricité dans la région de Hokuriku. Les recherches pour retrouver des survivants se sont poursuivies pour le sixième jour de suite, tandis que plus de 30.000 personnes attendaient de l'aide dont l'arrivée est entravée, notamment, par le mauvais état des routes. (Reportage Kiyoshi Takenaka à Wajima et Yuka Obayashi à Tokyo; version française Camille Raynaud et Elizabeth Pineau)