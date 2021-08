Le bilan des inondations en Turquie s'alourdit à 31 morts

Crédit photo © Reuters

ISTANBUL (Reuters) - Trente-et-une personnes ont été tuées dans des crues subites dans la région de la mer Noire en Turquie, et plus de 1.700 personnes ont été évacuées, a annoncé vendredi l'Agence de gestion des catastrophes et situations d'urgence (AFAD).

Il s'agit de la deuxième catastrophe naturelle à frapper la Turquie ce mois-ci après les gigantesques incendies qui touchent le pourtour méditerranéen.

Les inondations ont semé le chaos dans les provinces du nord du pays, au moment même où les autorités annonçaient avoir maîtrisé une partie des feux de forêt qui font rage depuis deux semaines dans les régions côtières du sud.

Vingt-neuf personnes ont été tuées dans les inondations dans la province de Kastamonu et deux autres personnes sont décédées à Sinop, selon les autorités.

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver une personne portée disparue dans la province de Bartin.

L'AFAD a précisé que plus de 1.700 personnes avaient été évacuées des zones touchées dans les trois provinces, certaines par hélicoptères et bateaux.

Toujours selon l'agence, les inondations ont endommagé des infrastructures électriques, privant de courant plus de 330 villages. Cinq ponts se sont effondrés et de nombreux autres ont été endommagés, entraînant la fermeture de plusieurs routes, a-t-elle ajouté.

(Reportage Daren Butler, version française Laura Marchioro et Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)