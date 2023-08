Le bilan des incendies à Hawaï continue de s'alourdir

Le bilan des incendies à Hawaï continue de s'alourdir













Crédit photo © Reuters

KAHULUI, Hawaï (Reuters) - Le bilan des incendies qui ont ravagé Hawaï a de nouveau été révisé à la hausse samedi soir à mesure que les services de secours inspectent les bâtiments ravagés par les flammes de la ville de Lahaina, réduite à l'état de cendres. Quatre jours après cet incendie dévastateur qui a pris les habitants par surprise, 93 corps ont été retrouvés et le bilan va très certainement continuer de s'alourdir, ont annoncé les autorités de l'île de Maui. Samedi après-midi, les équipes cynophiles qui recherchent d'éventuelles victimes dans les décombres des maisons n'avaient couvert que 3% de la zone recherche, a déclaré le chef de la police du comté de Maui, John Pelletier, pendant une conférence de presse. Il s'agit d'ores et déjà du bilan humain le plus lourd pour une catastrophe naturelle à Hawaï depuis au moins siècle, ce qui alimente une polémique sur l'insuffisance et l'inefficacité des moyens d'alerte. (Reportage de Mike Blake and Marco Garcia, version française Tangi Salaün)