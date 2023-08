Le bilan des feux de forêt sur l'île de Hawaï s'alourdit encore

KAHULUI, Hawaï, 11 août (Reuters) - Le bilan des feux de forêt ayant réduit en cendres la station balnéaire de Lahaina, sur l'île de Maui, dans l'Etat américain de Hawaï, s'est alourdit à 53 morts, ont annoncé jeudi les autorités locales, alors qu'au moins trois incendies d'ampleur sont survenus de manière inattendue mardi soir. Au moins 271 infrastructures ont été endommagées ou détruites à Lahaina, ville historique et très touristique balayée par les flammes. Les opérations de recherche et de secours sont toujours en cours, alors que des milliers de personnes ont fui la zone, pour se réfugier dans des abris d'urgence ou pour quitter l'île. Nombreux sont ceux à avoir subi des brûlures, inhalé de la fumée, ou été blessés. La plupart des habitants et visiteurs de Lahaina ont été surpris par les feux de forêt, certains se jetant dans l'océan pour éviter les flammes. Un représentant du département local des Transports avait indiqué mercredi que plus de 11.000 visiteurs avaient été évacués de Maui. Si près d'une vingtaine de routes étaient fermées, l'aéroport était toujours fonctionnel, avait précisé Ed Sniffen. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle à Hawaï depuis 1960, quand un tsunami avait tué 61 personnes. (Reportage Marco Garcia, avec Rich McKay, Brendan O'Brien, Joseph Ax et Jonathan Allen; version française Jean Terzian)