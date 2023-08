Le bilan des feux de forêt à Hawaï s'alourdit à 55 morts

Crédit photo © Reuters

KAHULUI, Hawaï (Reuters) - Les feux de forêt ayant réduit en cendres la station balnéaire de Lahaina, sur l'île de Maui dans l'Etat américain de Hawaï, ont fait 55 morts, un bilan qui devrait s'alourdir, ont annoncé jeudi les autorités locales, alors qu'au moins trois incendies d'ampleur sont survenus de manière inattendue mardi soir. Ces incendies, les pires qu'ait connus l'Etat, ont fait des milliers de sans-abri et rasé jusqu'à un millier de bâtiments, a déclaré le gouverneur de Hawaï, Josh Green. "Il faudra de nombreuses années pour reconstruire Lahaina", a dit Josh Green lors d'une conférence de presse. "Ce sera un nouveau Lahaina que Maui construira à son image, avec ses propres valeurs". La station balnéaire accueille 2 millions de touristes chaque année, soit environ 80% des visiteurs de l'île. Les autorités ont commencé à prendre des mesures pour reloger les personnes sans abri dans des hôtels ou des locations touristiques. Les opérations de recherche et de secours sont toujours en cours, alors que des milliers de personnes ont fui la zone ou quitté l'île. De nombreuses personnes ont été blessées, brûlées par les flammes ou intoxiquées par l'inhalation de fumées notamment. La plupart des habitants et visiteurs de Lahaina ont été pris de court par les incendies, certains se jetant dans l'océan pour échapper aux flammes. Parmi elles, Vixay Phonxaylinkham, un touriste de Fresno, en Californie, a expliqué qu'il était coincé dans une voiture de location avec sa femme et ses enfants quand le feu s'est approché, forçant la famille à abandonner la voiture et à se réfugier dans l'eau. "Nous avons flotté pendant quatre heures", a-t-il commenté à l'aéroport, alors qu'il attendait un vol pour quitter l'île. "C'étaient des vacances qui se sont transformées en cauchemar. J'ai entendu des explosions partout, j'ai entendu des cris, et certaines personnes n'ont pas survécu. Je suis tellement triste", a-t-il déclaré. L'incendie à Lahaina est contenu à 80%, ont déclaré les autorités locales dans un communiqué, les pompiers ayant sécurisé le périmètre des zones sauvages qui ont brûlé. L'incendie à Pulehu, à environ 30 km à l'est de Lahaina, a été circonscrit à 70%. Un représentant du département local des Transports avait indiqué mercredi que plus de 11.000 visiteurs avaient été évacués de Maui. Si près d'une vingtaine de routes étaient fermées, l'aéroport était toujours fonctionnel, avait précisé Ed Sniffen. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle à Hawaï depuis 1960, quand un tsunami avait tué 61 personnes. (Reportage Marco Garcia à Kahului, avec Rich McKay, Brendan O'Brien, Joseph Ax, Jonathan Allen et Anirudh Saligrama, rédigé par Daniel Trotta, version française Jean Terzian et Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)