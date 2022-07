Le bilan des crues dans le Kentucky passe à 25 morts

WASHINGTON (Reuters) - Le bilan des inondations provoquées cette semaine par des pluies torrentielles dans l'est du Kentucky est désormais d'au moins 25 morts, dont quatre enfants, et devrait encore s'alourdir, a déclaré samedi le gouverneur de cet Etat de l'est des Etats-Unis.

"On est encore en situation d'urgence", a dit Andy Beshear à la presse. "Les recherches et les sauvetages se poursuivent. Le bilan va continuer à augmenter."

Des pluies diluviennes ont balayé mercredi et jeudi cette région de collines escarpées et de vallées étroites particulièrement vulnérable en temps de crues.

Le président américain Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe majeure, ce qui autorise le déblocage de fonds fédéraux.

Le Kentucky a déjà été frappé par une autre catastrophe naturelle meurtrière il y a sept mois, en décembre dernier, quand des tornades ont fait près de 80 morts dans la partie occidentale de l'Etat.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Jean-Stéphane Brosse)