Le bilan des combats à Tripoli atteint 55 morts, selon les secours

Crédit photo © Reuters

TRIPOLI (Reuters) - Le bilan des combats qui ont opposé deux groupes armés lundi soir et mardi à Tripoli s'élève à 55 morts et 146 blessés, a déclaré mercredi le porte-parole du Centre de médecine d'urgence, chargé des secours dans la capitale libyenne. Les affrontements entre la Brigade 444 et les Forces spéciales de dissuasion, parmi les plus violents depuis plusieurs années à Tripoli, ont été déclenchés par l'arrestation du chef de la Brigade 444, Mahmoud Hamza, par la faction rivale. Le calme est revenu mardi soir lorsque le colonel Hamza a été remis à un autre groupe, l'Autorité de soutien à la stabilité, grâce à un accord négocié par des personnalités de la ville. (Bureau de Reuters en Libye, rédigé par Angus McDowall, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)