Le bilan de la fusillade à Prague revu à 14 morts

Le bilan de la fusillade à Prague revu à 14 morts













Crédit photo © Reuters

PRAGUE (Reuters) - Les autorités tchèques ont revu vendredi à 14 morts, dont le tireur, le bilan de la fusillade survenue la veille à l'université Charles de Prague, la plus meurtrière dans l'histoire du pays. Les motivations du tueur n'ont pas été établies. Rien n'indique un lien avec le terrorisme international, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Vit Rakusan. Aucun étranger ne figure parmi les victimes, a-t-il précisé vendredi à la télévision en dévoilant ce nouveau bilan. Le précédent faisait état de 15 personnes tuées à l'université. Parmi les quelque 25 blessés figurent deux ressortissants des Emirats arabes unis et un ressortissant néerlandais. L'auteur de la fusillade, un jeune homme de 24 ans qui étudiait à la faculté d'arts où a eu lieu la tuerie, s'est suicidé ou a été tué par les forces de l'ordre, d'après les autorités. Selon la police, le tireur a d'abord abattu son père à son domicile dans le village de Hostoun, à l'ouest de Prague, avant de se rendre dans la capitale. Les policiers se sont alors lancés sur ses traces, croyant le trouver dans un autre bâtiment universitaire où il devait assister à un cours. Le jeune homme s'est finalement rendu dans un autre bâtiment de la faculté des arts, en plein coeur historique de la capitale, à quelques centaines de mètres de la place de la Vieille-Ville, où un important dispositif policier a été déployé. Le tireur, qui possédait une licence de port d'armes et était inconnu des services de police, est également soupçonné d'avoir tué un jeune père de famille et sa fillette de deux mois dans une forêt à l'extérieur de Prague la semaine dernière, en choisissant ses victimes au hasard, a déclaré la police. Celle-ci a annoncé le renforcement des mesures de sécurité autour des écoles et autres bâtiments publics. "C'est un signal pour montrer que nous sommes là et prêts", a-t-elle dit sur X. De nombreux habitants de République tchèque possèdent des armes à feu, pour le tir sportif ou la chasse, mais les tueries de masse y sont rares. En décembre 2019, un homme de 42 ans a abattu six personnes dans la salle d'attente d'un hôpital à Ostrava, dans l'est du pays, avant de prendre la fuite et de se suicider. En 2015, un homme a tué huit personnes avant de se donner la mort dans un restaurant à Uhersky Brod. Une journée de deuil national sera observée samedi dans le pays. (Jan Lopatka; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)