Le Betis en deux temps face à Grenade

par Adrien Verger (iDalgo)

Grenade recevait ce lundi soir le Betis pour le compte de la 4e journée de Liga. Et c’est l'équipe visiteuse qui réalise la bonne opération avec une victoire 2-1 acquise en toute fin de match. Un succès mérité pour les joueurs du Betis qui ont tiré à 19 reprises, dont 9 dans le cadre. Seulement 2 tirs cadrés pour leurs adversaires. Les joueurs de Cuadra ont en plus marqué à des moments stratégiques de la rencontre. Le premier but a été inscrit dans le temps additionnel de la première mi-temps par Rodri, infligeant un coup derrière la tête aux joueurs locaux. Le second, à la 89e minute par l’intermédiaire de Canales, entré 25 minutes plus tôt. Il répondait alors au but de Suarez à la 66e. Une belle opération au classement pour le Betis qui remonte de 6 places pour intégrer le top 10 (9e avec 5 points). Grenade, avec 2 petits points, flirte avec la zone rouge (17e).