Le Benfica et le PSV confirment, les Rangers chutent

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Des surprises ce soir lors du 3ème tour préliminaire de la Ligue des champions. Et c’est le club entraîné par Steven Gerrard qui en est victime. Les Glasgow Rangers s’inclinent 2 buts à 1 à domicile ce soir face à Malmo. Et au terme des deux matchs, le score est sévère (4 - 2), en faveur des Suédois. L’autre surprise vient également de Ludogorets qui se défait d’un club pourtant bien plus habitué aux joutes européennes l’Olympiakos. Le club bulgare s’impose aux tirs aux buts.

Deux anciens géants d’Europe, ne se loupent pas. Le PSV et le Benfica s’imposent et se qualifient respectivement contre le club danois du FC Midtjylland et de l'équipe russe du Spartak Moscou.

Enfin, Monaco s’impose à domicile trois buts à un face au Sparta Prague et se qualifie pour le tour suivant. Le club du Rocher affrontera le Shakhtar en barrage.