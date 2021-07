Le bénéfice semestriel de Vivendi bondit grâce à Universal et à Canal+

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe français de médias Vivendi a fait état mercredi d’une hausse de 49% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre, grâce à Universal Music Group et à son activité de télévision payante Canal+.

Vivendi a prévu de se séparer d'Universal, premier label musical au monde et la maison de disques d'artistes au succès mondial comme Lady Gaga et Taylor Swift. Le projet de scission prévoit la cotation d'UMG à Amsterdam et la distribution de 60% des actions du label aux actionnaires de Vivendi.

Le groupe et Vincent Bolloré, son principal actionnaire, entendent profiter du rebond de l'industrie du disque, lié aux revenus issus du streaming apportés par les plateformes musicales telles que le leader du marché Spotify.

La scission et l'entrée en bourse d'Universal sont prévues pour le 21 septembre, a confirmé Vivendi. Universal organisera un Capital Market Day à l'intention des analystes et des investisseurs le 25 août, a précisé Vivendi dans un communiqué.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) du groupe français a atteint 1,07 milliard d'euros, Universal représentant les trois quarts de ce total avec un EBITA en hausse de 38% par rapport à l'année précédente.

Le résultat opérationnel ajusté après charges de restructuration de Canal+ a augmenté de 10%, à 330 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe au premier semestre s’est accru d'environ 12%, à taux de change constant et hors acquisitions, pour atteindre 8,22 milliards d'euros.

Vivendi n'a pas fourni d'objectifs financiers pour l'ensemble de l'année.

(Reportage Mathieu Rosemain, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)