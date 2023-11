Le bénéfice net de Commerzbank a triplé au 3e trimestre, dépassant les attentes

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Commerzbank a fait état mercredi d'un bénéfice net au troisième trimestre qui a plus que triplé et dépassé les attentes, porté par des taux d'intérêt plus élevés. La banque allemande a affiché un bénéfice net de 684 millions d'euros pour le trimestre, contre 195 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 611 millions d'euros, selon un consensus compilé par la banque. Commerzbank, l'une des banques allemandes les plus connues et partiellement détenue par le gouvernement après un sauvetage il y a plus de dix ans, a passé une grande partie des trois dernières années à se restructurer, réduisant ses effectifs et son réseau afin de restaurer ses bénéfices. Mercredi, la direction a présenté une mise à jour de sa stratégie, affirmant qu'elle réduirait son ratio coûts/revenus à 55% d'ici 2027 et viserait un bénéfice net d'environ 3,4 milliards d'euros la même année. "Avec notre stratégie affinée, nous renforçons notre position en tant qu'acteur décisif sur le marché bancaire allemand", a déclaré le président du directoire Manfred Knof. (Reportage Tom Sims et Frank Siebelt, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)