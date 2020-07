Le bénéfice de Vivendi en baisse au 1er semestre, Havas souffre du coronavirus

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Vivendi a fait état jeudi d'une baisse de 3,8% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre, le dynamisme persistant de sa division musicale Universal Music Group (UMG) ayant été éclipsé par le recul marqué d'autres activités, notamment Havas dans la communication sur fond de crise liée au nouveau coronavirus.

UMG, le joyau du groupe français, a enregistré une progression de 3,5% de son chiffre d'affaires à 3,5 milliards d'euros et une hausse de 16,6% de son résultat opérationnel à 567 millions d'euros. La maison d'édition musicale, qui compte parmi ses artistes Justin Bieber, Eminem ou Billie Eilish, a vu ses revenus liés aux abonnements et au "streaming" grimper de 12,4% au cours des six premiers mois de l'année.

Le chiffre d'affaires d'Havas a en revanche chuté de 11,2% en organique pour s'établir juste au-dessus d'un milliard d'euros.

Globalement, Vivendi a réalisé un bénéfice d'exploitation (Ebita) de 735 millions d'euros au premier semestre sur un chiffre d'affaires en recul de 2% en données constantes à 7,58 milliards d'euros.

