Le bénéfice de Morgan Stanley chute de 30% avec le ralentissement de la banque d'investissement

14 octobre (Reuters) - Morgan Stanley a fait état vendredi d'une chute de 30% de son bénéfice au troisième trimestre, le ralentissement des transactions à l'échelle mondiale ayant nui à son activité principale de banque d'investissement.

Le titre reculait de 3% à Wall Street dans les échanges avant-Bourse.

La banque a annoncé un bénéfice de 2,49 milliards de dollars, soit 1,47 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 3,58 milliards de dollars, soit 1,98 dollar par action, un an plus tôt.

Les revenus de l'activité banque d'investissement ont diminué de plus de moitié pour atteindre 1,23 milliard de dollars.

Les fusions et acquisitions mondiales ont perdu du terrain pour le troisième trimestre consécutif, les volumes aux États-Unis ayant chuté de près de 63%, l'augmentation du coût de la dette obligeant les entreprises à retarder les rachats importants.

Les entreprises ont également retardé leurs projets d'introduction en bourse dans un contexte de morosité liée au conflit en Ukraine et à la hausse rapide des coûts d'emprunt.

La banque d'investissement a par ailleurs augmenté sa provision pour pertes sur créances à 35 millions de dollars, contre 24 millions un an plus tôt, dans un contexte de craintes croissantes d'une récession aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires net de Morgan Stanley ce trimestre a chuté de 12% à 13 milliards de dollars.

Les banques rivales JPMorgan Chase et Well Fargo ont également fait état d'une baisse de leur bénéfice trimestriel vendredi. (Reportage Manya Saini à Bangalore et Carolina Mandl à New York, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)