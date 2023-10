Le bénéfice de Mercedes-Benz en baisse au T3, affecté par des ventes "modérées"

BERLIN, 26 octobre (Reuters) - Mercedes-Benz a déclaré jeudi s'attendre à ce que le rendement ajusté des ventes de sa division automobile pour l'ensemble de l'année se situe dans le bas de ses prévisions précédemment annoncées de 12 à 14%, le groupe faisant état d'une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, en partie due à la diminution des livraisons. Le constructeur automobile allemand a décrit l'environnement de marché comme étant "modéré" et "marqué par une concurrence intense sur les prix, en particulier dans le segment des véhicules électriques". Le résultat d'exploitation (Ebit) de Mercedes a chuté de 6,8% à 4,8 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires s'établit en baisse de 1,4% à 37,2 milliards d'euros. La division automobile a enregistré un rendement ajusté des ventes de 12,4%, dans le bas de la fourchette des prévisions annuelles du groupe. Mercedes-Benz Vans a affiché un trimestre plus solide, avec un Ebit en hausse de 44% pour ce segment, à 715 millions d'euros. Le groupe prévoit que le rythme des ventes au quatrième trimestre restera à peu près le même qu'aux trois premiers, et n'a pas modifié son objectif d'une croissance stable pour l'ensemble de l'année. (Reportage Victoria Waldersee, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)