Le bénéfice de BofA chute au T4 en raison de $3,7 mds de charges

(Reuters) - Bank of America (BofA) a fait état vendredi d'une chute de son bénéfice au quatrième trimestre en raison d'une charge de 3,7 milliards de dollars (3,38 milliards d'euros). Une charge destinée à renflouer un fonds d'assurance des dépôts du gouvernement et liée par ailleurs à la suppression progressive d'un indice auquel sont adossés certains prêts. La deuxième banque américaine a affiché un bénéfice net de 3,1 milliards de dollars, soit 35 cents par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre 7,1 milliards de dollars à la même période l'an dernier, soit 85 cents par action. Son revenu net d'intérêts (RNI) trimestriel - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent pour les dépôts - a chuté de 5% pour atteindre 13,9 milliards de dollars, car la société a dépensé davantage pour conserver les dépôts des clients, alors que la demande de prêts est restée faible en raison des taux d'intérêt élevés. Plusieurs grandes banques sont tenues de payer des milliards de dollars pour reconstituer le fonds d'assurance des dépôts de la Federal Deposit Insurance Corporation, qui a été vidé après la faillite de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank l'année dernière. BofA a pris une charge avant impôt de 2,1 milliards de dollars au quatrième trimestre afin de reconstituer ce fonds. La banque prendra également une charge d'environ 1,6 milliard de dollars au quatrième trimestre pour l'élimination progressive d'un taux d'intérêt de référence Bloomberg, utilisé dans certains contrats de prêts commerciaux. Ce montant devrait être réintégré dans son RNI jusqu'en 2026, a déclaré BofA. Après une année exceptionnelle en 2023, BofA s'attend à ce que la marge nette d'intérêts atteigne un creux au premier semestre de cette année et augmente au second semestre, a déclaré le directeur général Brian Moynihan aux investisseurs le mois dernier. La Réserve fédérale devrait réduire les taux d'intérêt cette année, après un rythme de resserrement rapide en 2023. Si la baisse des taux exerce une pression sur les intérêts que les banques perçoivent sur les prêts, elle pourrait se traduire par une diminution des dépôts et une augmentation de la demande d'emprunts. BofA a également fait état d'une baisse des pertes non-réalisées sur les titres détenus à maturité, portée par la reprise des marchés obligataires. La banque a enregistré des pertes non-réalisées de près de 98 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des pertes de 131,6 milliards de dollars au troisième trimestre. "Les niveaux élevés de capital et de liquidité nous placent en bonne position pour continuer à assurer une croissance responsable en 2024", a déclaré Brian Moynihan. (Rédigé par Mehnaz Yasmin à Bangalore, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)