Le bénéfice de BofA chute au 4e trimestre en raison de 3,7 milliards de dollars de charges

Le bénéfice de BofA chute au 4e trimestre en raison de 3,7 milliards de dollars de charges













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Bank of America (BofA) a fait état vendredi d'une chute de son bénéfice au quatrième trimestre en raison d'une charge de 3,7 milliards de dollars (3,38 milliards d'euros) pour renflouer un fonds d'assurance des dépôts du gouvernement. La deuxième banque américaine a affiché un bénéfice net de 3,1 milliards de dollars, soit 35 cents par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre 7,1 milliards de dollars à la même période l'an dernier, soit 85 cents par action. Son revenu net d'intérêts (RNI) trimestriel - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent pour les dépôts - a chuté de 5% pour atteindre 13,9 milliards de dollars, car la société a dépensé davantage pour conserver les dépôts des clients, alors que la demande de prêts est restée faible en raison des taux d'intérêt élevés. Plusieurs grandes banques sont tenues de payer plusieurs milliards de dollars pour reconstituer le fonds d'assurance des dépôts de la Federal Deposit Insurance Corporation, qui a été vidé après la faillite de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank l'année dernière. (Rédigé par Mehnaz Yasmin à Bangalore, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)