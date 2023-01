Le bénéfice de Bank of America dépasse les attentes au T4

13 janvier (Reuters) - Bank of America a publié vendredi un bénéfice meilleur que prévu pour le quatrième trimestre, le relèvement des taux d'intérêt par les grandes banques centrales lui ayant permis de bénéficier d'une meilleure rémunération sur les crédits accordés à ses clients.

La Réserve fédérale américaine et d'autres grandes banques centrales ont relevé leurs taux de manière agressive l'année dernière afin de freiner une inflation record.

Ce resserrement monétaire a conduit à une hausse des taux d'intérêt sur les prêts acccordés par les banques. Ainsi, le revenu net d'intérêt de Bank of America a bondi de 29% au quatrième trimestre, à 14,7 milliards de dollars.

Cela a permis de compenser en partie le ralentissement des transactions et l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts.

Le bénéfice de la banque, attribuable aux actionnaires ordinaires, a augmenté de 2% pour atteindre 6,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 6,77 milliards de dollars un an plus tôt.

Par action, il revient à 0,85 dollar contre une prévision de 0,77 dollar selon le consensus Refinitiv IBES.

Le produit net bancaire a augmenté de 11% pour atteindre 24,5 milliards de dollars (22,66 milliards d'euros) au quatrième trimestre.

"Nous avons terminé l'année sur une note solide, en augmentant les bénéfices d'une année sur l'autre au quatrième trimestre dans un environnement économique de plus en plus ralenti", a déclaré le directeur général Brian Moynihan, cité dans un communiqué. (Reportage Manya Saini à Bengaluru et Lananh Nguyen à New York ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)