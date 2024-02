Le bénéfice annuel de HSBC s'est inscrit en hausse de 78%

Le bénéfice annuel de HSBC s'est inscrit en hausse de 78%













HONG KONG/LONDRES, 21 février (Reuters) - HSBC Holdings a fait état mercredi d'un bond de 78% de son bénéfice annuel, une hausse record qui reste toutefois inférieure aux attentes des analystes. Le bénéfice avant impôts de la plus grande banque d'Europe s'est établi à 30,3 milliards de dollars (28,01 milliards d'euros) en 2023, contre 17,5 milliards de dollars l'année précédente. L'estimation moyenne des analystes interrogés par HSBC ressortait à 34,1 milliards de dollars. Ce résultat a été affecté par une dépréciation de 3 milliards de dollars sur la participation de la banque dans la banque chinoise Bank of Communications. HSBC a annoncé un dividende trimestriel de 0,31 dollar par action. (Reportage de Selena Li à Hong Kong et Lawrence White à Londres; version française Camille Raynaud)