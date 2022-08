Le béluga égaré dans la Seine a été sorti de l'eau

SAINT-PIERRE-LA-GARENNE, Eure (Reuters) - Le béluga égaré dans la Seine a été extrait dans la nuit de mardi à mercredi de l'écluse dans laquelle il se trouvait à Saint-Pierre-la-Garenne, dans l'Eure, et pris en charge par une équipe de vétérinaires, ont indiqué un journaliste de Reuters présent sur place et l'association de protection des milieux marins Sea Shepherd France.

"Le béluga a été sorti de l'eau après de longues heures de préparation et d'efforts", a annoncé Sea Shepherd France sur Twitter.

"Nous attendons les résultats de la prise de sang et des échographies, et en fonction des résultats la décision sera prise s'il doit ou non prendre la route vers la mer", a déclaré à la presse la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure et sous-préfète d'Evreux, Isabelle Dorliat-Pouzet, à l'issue de l'opération d'extraction.

Les premiers examens réalisés dans la nuit ont permis de constater qu'il s'agit d'"un mâle qui ne présente pas de maladie infectieuse mais qui n'a plus d'activité digestive, ce qui explique qu'il ne s'alimente plus. Les vétérinaires vont tenter de restimuler la digestion même si on ignore pour l'instant l'origine du problème", a précisé Sea Shepherd France sur Twitter en début de matinée.

Le cétacé, qui vit habituellement dans les eaux arctiques ou subarctiques, devrait être transféré si son état le permet dans un camion réfrigéré qui le transportera à Ouistreham, dans le Calvados.

L'animal sera ensuite placé dans un bassin d'eau de mer, ce qui permettra de le surveiller et d'essayer de le soigner.

Le cétacé a été aperçu pour la première fois dans la Seine la semaine dernière.

