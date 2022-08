Le béluga a été extrait de la Seine

SAINT-PIERRE-LA-GARENNE, FRANCE, 10 août (Reuters) - Le béluga égaré dans la Seine, loin des eaux arctiques ou subarctiques qui constituent son habitat habituel, a été extrait dans la nuit de mardi à mercredi de l'écluse dans laquelle il se trouvait, selon un journaliste de Reuters présent sur place et l'association de protection des milieux marins Sea Shepherd France.

Le cétacé, qui semble souffrir de malnutrition, a été aperçu pour la première fois dans la Seine la semaine dernière. L'opération de sauvetage en cours actuellement vise à le déplacer dans un bassin d'eau salée proche de la mer.

Le béluga, qui a refusé de se nourrir de calmars et de truites vivantes, s'est déjà vu administrer des vitamines et des antibiotiques et son état a montré quelques signes d'amélioration. (Reportage Benoit Tessier à Saint-Pierre-la-Garenne, rédigé par Camille Raynaud)