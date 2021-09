Le Bayern sans forcer

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Bayern Munich n’a eu aucun problème pour s’imposer ce soir sur le terrain de Greuther Furth 3 buts à 1. Septième victoire consécutive pour les hommes de Nagelsmann qui ont enclenché le mode rouleau compresseur. C’est Thomas Muller qui ouvre le score d’une frappe chanceuse qui entre avec l’aide du poteau (10’). Ensuite, Joshua Kimmich fait le break d’une frappe bien droit, superbement servi par Leroy Sané (31’). Au retour des vestiaires, les visiteurs poussent et Greuther Furth craque avec un but contre son camp de Griesbeck (68’). Seul bémol l'exclusion de Benjamin Pavard au retour des vestiaires (48') et la réduction en fin de match des locaux grâce à Itten (88').

Au classement, le Bayern Munich prend provisoirement la tête avec 3 points d'avance sur Wolfsburg. Son adversaire du soir n'y arrive toujours pas et reste dernier avec un seul point au compteur.