Le Bayern remporte la Supercoupe d'Allemange face à Dortmund

par Arthur Cremers (iDalgo)

Ce mardi soir, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s'affrontaient en Supercoupe d'Allemagne au Signal Iduna Park. Dans un match nerveux rempli d'animosités, trois cartons jaunes ont été distribués entre la 23ème minute et la 32ème. Juste avant la pause, les Munichois ont fait la différence une première fois par l'intermédiaire de l'inévitable Robert Lewandowski, servi par Serge Gnabry (41'). De retour des vestiaires, le dernier champion national a fait le break grâce à Thomas Müller (50'). Le BvB n'a pas abdiqué et Marcos Reus a réduit l'écart d'une magnifique frappe travaillée envoyée depuis l'extérieur de la surface (64'). Mais ses adversaires ont définitivement pris les devants avec le doublé de Lewandowski (74') qui continue d'affoler les compteurs. Score final 3 buts à 1 en faveur du Bayern Munich qui remporte ici sa neuvième Supercoupe d'Allemagne.