Le Bayern Munich démarre sa saison par un match nul sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach

par Baptiste Marin (iDalgo)

Champion d’Allemagne en titre, le Bayern Munich a concédé vendredi le match nul sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (1-1) à l’occasion de la 1re journée de Bundesliga. Transfuge de Leipzig, le défenseur tricolore Dayot Upamecano disputait son premier match officiel sous les couleurs munichoises. Mais c’est un autre joueur français qui va s’illustrer en début de rencontre. Parfaitement lancé dans la surface (10e), Alassane Plea trompe Manuel Neuer et ouvre le score pour les locaux. Menés, les hommes de Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du Bayern, ont longtemps buté sur un grand Yann Sommer avant de trouver l’ouverture avant la mi-temps. Meilleur buteur de Bundesliga la saison dernière, Robert Lewandowski fait trembler les filets (42e) d’une très belle reprise de volée à la suite d’un corner tiré par Joshua Kimmich. Dominateurs au retour des vestiaires, les Munichois n’ont cependant pas réussi à inscrire un deuxième but et démarrent leur saison par un match nul.