Le Bayern et la Juventus facile, Lille malchanceux

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Bayern Munich n'a pas fait de détails ce soir contre le FC Barcelone avec une victoire 3 buts à 0. Muller a été le premier buteur du match avant un doublé de l'inévitable Robert Lewandowski (56', 85'). La Juventus, également a passé une soirée plutôt tranquille avec un succès sur le même score (3 - 0) face à Malmö. Les trois réalisations ont été inscrites en premiere période (23', 45', 46'). Chelsea s'est également imposé ce soir, mais plus difficilement avec une victoire 1 but à 0 contre le Zénith. Romelu Lukaku a été l'unique buteur du match (69').

Les trois autres rencontres de la soirée se sont soldées par des matchs nuls. Kiev et Benfica se sont quittés sur un score nul et vierge (0 - 0), tout comme le LOSC contre Wolfsburg. Et enfin, Villareal et l'Atalanta n'ont pu se départager avec un score de 2 buts partout.