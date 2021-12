Le Bayern au top, Barcelone reversé en Europa League

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Bayern Munich vainqueur sans souci du FC Barcelone ! Les Munichois l'ont emporté 3-0 grâce à des réalisations de Muller (34'), Sané (43') et de Musiala (62'). Lourde conséquence pour les Barcelonais avec cette défaite, les hommes de Xavi ne seront pas en 1/8e de finale de Ligue des champions pour la première fois depuis 20 ans ! Ces derniers seront renversés en Europa League. Dans le même groupe, le Benfica doit sa qualification à sa victoire à domicile contre le Dynamo Kiev (2-0) et des buts de Yaremchuk (15') et Gilberto (21'). Manchester United tenu en échec, à domicile contre les Young Boys de Berns 1-1. Mais les Mancuniens terminent tout de même premier du groupe F avant même la rencontre entre l'Atalanta et Villareal reporté à demain à cause de la neige. Le RedBull Salzburg arrache son ticket pour les 1/8e grâce à son succès 1-0 contre Séville avec une réalisation d'Okafor. Lille termine premier de ce groupe et se qualifie.