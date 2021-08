Le Bayer Leverkusen écrase le Borussia Mönchengladbah

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Première victoire du Bayer Leverkusen en Bundesliga ! À l’occasion de la 2e journée, la formation de Gerardo Seoane a facilement dominé le Borussia Mönchengladbach (4-0) à la BayArena. Le Bayer a rapidement ouvert le score dans cette rencontre. À la suite d’une frappe lointaine de Mitchel Bakker, le cuir tape le poteau et rebondit sur Yann Sommer qui dévie le ballon dans ses propres buts (6e). Servi par le Français Moussa Diaby, Patrick Schick double la mise, deux minutes plus tard. Titulaire pour ce match, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach et de l’équipe de France Marcus Thuram a dû quitter la pelouse, touché au genou droit. Avant la mi-temps, Lars Stintdl avait l’occasion de redonner de l’espoir au Borussia. Mais le milieu de 32 ans a loupé son penalty. En deuxième mi-temps, Moussa Diaby (55e) et Nadiem Amiri (87e) ajouteront deux nouveaux buts pour parapher un large et beau succès du Bayer Leverkusen.