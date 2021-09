Le Barça se réveille face à Levante

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après les deux nuls concédés face à Grenade et Cadix, Barcelone a remis les pendules à l'heure en dominant Levante (3-0) au Camp Nou en marge de la septième journée de Liga. Les Catalans ont donné le ton dès le premier quart-d'heure puisque Memphis Depay a ouvert le score sur penalty (6'), quelques minutes avant que Luuk De Jong ne double la mise sur un bon service de Sergino Dest (14'). Les hommes de Ronald Koeman ont ensuite contrôlé le rythme du match face à des Granotes impuissants et inoffensifs. Dans le temps additionnel de la seconde période, Ansu Fati a apporté sa pierre à l'édifice en délivrant une frappe somptueuse de l'extérieur de la surface (90+1'). Toujours invaincus, le Barça retrouve le chemin de la victoire et réintègre le Top 6 en comptant encore un match en retard.