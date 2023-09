Le Bangladesh va commander dix A350 d'Airbus, dit Emmanuel Macron

DACCA (Reuters) Le président français, Emmanuel Macron, déclaré Bangladesh s'était engagé à A350 d'Airbus (AIR.PA)>, dans ce qui représente le premier contrat entre le constructeur aéronautique européen et Dacca. L'accord, toujours en cours de finalisation, concerne la compagnie nationale du Bangladesh, Biman Bangladesh Airlines. "Je vous remercie pour le choix de confiance pour l'aéronautique européenne et l'engagement sur ces dix A350 d'Airbus est un point important", s'est félicité Emmanuel Macron devant des journalistes, après une réunion avec la Première ministre bangladaise, Sheikh Hasina. Biman Bangladesh Airlines possède une flotte de plus de vingt avions, pour la plupart des Boeings, dont plus de la moitié sont des gros-porteurs et quelques turbopropulseurs Dash-8. L'offre initiale était de deux avions Airbus, selon le ministre bangladais de l'aviation civile, Mahbub Ali. "Nous avons demandé dix avions par étapes. Le comité technique est en train d'évaluer. Ces avions seront utilisés sur de nouvelles et anciennes routes. Chaque pays possède des Airbus et des Boeing dans sa flotte. Mais nous n'avons que des Boeing, pas un seul Airbus", a-t-il déclaré. Biman Bangladesh Airlines dessert vingt destinations dans le monde, dont la Grande-Bretagne, la Malaisie, la Thaïlande et le Canada. (Reportage par Michel Rose; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)