Le ballon espion chinois abattu n'a pas collecté de données aux USA (Pentagone)

WASHINGTON, 29 juin (Reuters) - Le ballon espion chinois abattu début février après avoir survolé pendant une semaine les Etats-Unis n'a pas collecté de données pendant son passage au-dessus du territoire américain, a déclaré jeudi le Pentagone. "Nous avons établi qu'il n'a pas collecté d'informations pendant qu'il survolait les Etats-Unis", a dit le porte-parole du ministère de la Défense, le général Pat Ryder. Le ballon avait été abattu au-dessus de l'Atlantique sur ordre du président Joe Biden et l'armée américaine s'était employée à en repêcher des éléments pour les analyser. (Reportage de Phil Stewart et Idrees Ali, version française Tangi Salaün)