Le 1er patient de Neuralink peut contrôler une souris d'ordinateur par la pensée, dit Musk

Crédit photo © Reuters

(Corrige citation au second paragraphe, bien lire "sans effets nocifs" et non "sans effets neuronaux") (Reuters) - Le premier patient humain à qui Neuralink a implanté une puce cérébrale a totalement récupéré de l'opération et est désormais capable de contrôler une souris d'ordinateur par la pensée, a déclaré lundi le fondateur de la startup, Elon Musk. "Les progrès sont bons et le patient semble avoir totalement récupéré sans effets nocifs à notre connaissance. Le patient est capable de bouger une souris sur un écran juste en pensant", a déclaré Elon Musk sur X. Le propriétaire de X a ajouté que Neuralink cherchait désormais à ce que le patient clique le plus de fois possible avec la souris. A lire aussi... Neuralink n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters. L'entreprise a réussi le mois dernier à implanter une puce cérébrale sur son premier patient humain après avoir reçu l'autorisation en septembre. Neuralink a utilisé un robot pour placer lors d'une opération chirurgicale un implant dans une région du cerveau qui contrôle les mouvements, a déclaré la startup, ajoutant que le but initial était de permettre aux gens de contrôler un curseur ou un clavier d'ordinateur par la pensée. Elon Musk, qui se veut très ambitieux quant à ce nouveau projet, a déclaré vouloir accélérer le processus d'implantation de ses puces pour traiter des pathologies ou handicaps comme l'obésité, l'autisme, la dépression ou encore la schizophrénie. Neuralink, dont la valeur était estimée à 5 milliards de dollars en 2023, a fait l'objet de critiques sur ses protocoles de sécurité. Le mois dernier, Reuters a rapporté que l'entreprise avait été condamnée à verser une amende pour ne pas avoir respecté les règles du Département américain des Transports quant au transport de matières dangereuses. (Rédigé par Kanjyik Ghosh à Bangalore; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)