Lavrov écarte les propositions de l'Onu pour relancer l'accord céréalier en mer noire

Crédit photo © Reuters

par Michelle Nichols et Gabriela Baczynska NATIONS UNIES (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a écarté samedi les dernières propositions de l'Onu visant à relancer l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire estimant qu'elles ne satisfaisaient pas les demandes de Moscou. Dans une lettre adressée le mois dernier à Sergueï Lavrov, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a présenté quatre mesures que l'Onu pourrait faciliter pour améliorer les exportations de céréales et d'engrais de la Russie, afin de convaincre Moscou de revenir dans l'accord. "Nous avons exposé au secrétaire général les raisons pour lesquelles ses propositions ne fonctionneraient pas. Nous ne les rejetons pas. Elles sont simplement irréalistes. Elles ne peuvent pas être mises en place", a déclaré le chef de la diplomatie russe. Il a également estimé que le plan de paix ukrainien était "complètement irréalisable" et que le conflit se résoudrait sur le champ de bataille si Kyiv et l'Occident s'y tenaient. Sergueï Lavrov a rappelé que Moscou s'était retiré de l'accord car ses demandes - notamment le retour de la Russian Agricultural Bank (Rosselkhozbank), visée par des sanctions décidées par l'UE à la suite de l'offensive en Ukraine, dans le système international bancaire SWIFT - n'avaient pas été satisfaites. (Reportage Gabriela Baczynska; version française Camille Raynaud)