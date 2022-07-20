LAVROV DIT QUE SI L'OCCIDENT LIVRE À L'UKRAINE DES ARMES DE LONGUE PORTÉE LES OBJECTIFS GÉOGRAPHIQUES ÉVOLUERONT "ENCORE PLUS"
LAVROV DIT QUE SI L'OCCIDENT LIVRE À L'UKRAINE DES ARMES DE LONGUE PORTÉE LES OBJECTIFS GÉOGRAPHIQUES ÉVOLUERONT "ENCORE PLUS"
UKRAINE-LE CHEF DE LA DIPLOMATIE RUSSE LAVROV DIT QUE SI L'OCCIDENT LIVRE À L'UKRAINE DES ARMES DE LONGUE PORTÉE, LES OBJECTIFS GÉOGRAPHIQUES ÉVOLUERONT ENCORE PLUS-AGENCE RIA
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